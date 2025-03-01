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Tekirdağ’da “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da futbol müsabakaları güvenliği toplantısı yapıldı haberi
Bursa’daki dezavantajlı çocuklar Uludağ’da eğlendi haberi
Sakarya’da öğrenciler afet farkındalığı için hazırladıkları projeleri sergide tanıttı haberi
“Vefa Sultan” dizisi ramazan ayında TRT ekranlarında olacak haberi
Zekat, fitre ve yardımlarda ihtiyaç sahiplerinin rencide olmamasına özen gösterilmeli haberi
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Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.Ekipler denetimlerde ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi

Kırklareli'nde gıda işletmeleri denetimi yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla market, kasap, fırın, pastane ve unlu mamul üretimi yapan iş yerlerini denetledi.

Ekipler denetimlerde gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, işletmelerin fiziki koşulları, hijyen standartları kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, denetimlerde gıda ürünlerinin muhafaza koşullarını inceledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin tüm ilçelerde aralıksız süreceğini belirtti.

Halk sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karaca, ekiplerin her zaman görev başında olduğunu kaydetti.

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