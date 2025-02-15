Kırklareli’nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi haberi

Kırklareli'nde Rumeli Göç Türküleri Konseri düzenlendi.
Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Kent Konseyi Berrak Türküler Çalışma Grubu korosu türküler seslendirdi.
Belediye Başkanı Derya Bulut, konserinden ardından koro üyelerine teşekkür etti.
Çok güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Bulut, türküleri dinlerken hüzün ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyledi.
Konsere, Vali Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Bulut, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile vatandaşlar katıldı.
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