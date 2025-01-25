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Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 100 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Ali Emiri Efendi, 101. vefat yıl dönümünde Fatih’te anıldı haberi
Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 63. yılında anıldı haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bahçelievler’deki asayiş uygulamasını denetledi: haberi
Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı haberi
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Çanakkale’de konuştu: haberi
Bolu’daki yangında yaşamını yitiren Boduroğlu ailesinin üç ferdi İstanbul’da toprağa verildi haberi
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Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

E.K, yönetimindeki 34 BP 6021 plakalı otomobil, Doğu Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.K. ile yanındaki yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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