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Kırklareli’nde şehitler için mevlit okutuldu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.Hızırbey Camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.Ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua etti.Pro...