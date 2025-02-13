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Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi
Bilecik Valisi Aygöl’den anaokulu ve tır parkı çalışmalarını inceledi haberi
İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi
Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi
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Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfek görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden tüfek ve tabanca paylaşan kişile...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı haberi

Kırklareli'nde sosyal medya hesaplarından tabanca ve tüfek görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde sosyal medya üzerinden tüfek ve tabanca paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adresleri belirlendi.

Ekiplerce 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile pala ve bıçak ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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