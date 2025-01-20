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Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmaları değerlendirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda geçen yıl yapılan çalışmalar ile bu yıl planlanan projeler görüşüldü.

Ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Vali Turan'a brifing sundu.

Tarım, hayvancılık, orman ve gıda faaliyetlerinin önemine değinen Turan, üreticilere sağlanan destekler, modern sulama sistemleri, hayvancılık projeleri ve gıda güvenliği konularındaki çalışmalarında artarak devam edeceğini kaydetti.

Turan, Türkiye Yüzyılı vizyonunda tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılacağını ifade eden Turan, ormanların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelenin de önemli olduğuna dikkat çekti.

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