Kırklareli’nde Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu toplandı haberi

Kırklareli'nde “Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Kurulu” Toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Uğur Turan başkanlığında Kırklareli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Turan, üniversitede görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.
Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
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