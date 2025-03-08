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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı’nda konuştu: (1) haberi
Oyuncu ve yazar Devrim Yakut, okurlarıyla bir araya geldi haberi
AK Parti İstanbul Kadın Kolları, savaşlarda ölen kadınlar anısına fidan dikti haberi
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor haberi
Bursa’da kadınlar ve çocuklar pembe kağıt uçak uçurdu haberi
Sakarya’da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı haberi
Sakarya’da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Kadıköy’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı haberi
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Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi

Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki iki otomobile sıçradı, araçlar zarar gördü.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangına müdahale etmeye çalışan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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