Paylaş

Kırklareli’nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredeki vatandaşların...