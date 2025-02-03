Kırklareli’nde yoğun sis etkili oluyor haberi

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Kentte öğle saatlerinde başlayan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Sis özellikle Kırklareli-Pınarhisar kara yolunda etkisini gösteriyor. Bu bölgede görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi
Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi