Kırklareli’nden kısa kısa haberi

KIRKLARELİ (AA) – Lüleburgaz Devlet Hastanesi bahçesinde peyzaj ve otopark çalışmaları başladı.

Hastane Başhekimi Camettin Atam, mimar Fürüzan Çelik, Oğuz Ateş, Engin Kabataş ve Soner Yeler'in katılımıyla hastane bahçesinde incelemede bulundu.

Hastane bahçesinin düzenlenmesi için çalışmaların başladığını ifade eden Atam, düzenlemenin ardından hastane bahçesinin modern ve estetik bir görünüme kavuşacağını kaydetti.

– Okula yazma kursları devam ediyor

Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde okuma yazma kursları devam ediyor.

Kursa katılan 73 yaşındaki Meşşure Yetkin, AA muhabirine, çocukluk yıllarında ailesinin maddi durumunun el vermediği için okula gidemediğini söyledi.

Okuma yazmayı öğrenmek için kursa katıldığını ifade eden Yetkin, bazı kelimeleri artık rahatlıkla okuyabildiğini kaydetti.

Okuma yazmanın bir özgürlük olduğunu vurgulayan Yetkin, okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşları kursa davet etti.