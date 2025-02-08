Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu süreceği öngörülüyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kartal AİHL Meclis Simülasyonu programında konuştu: haberi
Dicle Elektrik’ten “bir mahallenin elektriksiz bırakıldığı” iddiasına ilişkin açıklama: haberi