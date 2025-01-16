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Şair Nazım Hikmet, doğumunun 123. yılında İstanbul’da anıldı
Otizmli Zeki Yusuf, ay yıldızlı formayı terletmek için raket sallıyor
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu
Balıkesir’de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yerini sise bıraktı.

Demirköy ilçesinde sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte güçlükle ilerledi.

Polis ve jandarma ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü bölgede sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.

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