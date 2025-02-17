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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda aktif doktorluk yapan 17 şüpheli yakalandı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sağanak etkili oluyor haberi
Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi
Balıkesir’de 16,5 yıl kesilmiş cezası olan hükümlü yakalandı haberi
Sındırgı’da çıkan ev yangını söndürüldü haberi
Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76’ya çıktı haberi
Tekirdağ’da bir apartmanda çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi haberi
Ümraniye’de viyadükten düşen otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Kocaeli’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Yü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla hafta boyu sürmesi bekleniyor.

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