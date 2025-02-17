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Kırklareli’nin yüksek kesimlerine kar yağıyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.Yü...