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Arslanbey OSB’de Kazı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen bir çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucunda gaz sızıntısı yaşandı.

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OSB’deki 2. Cadde’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

Parçalanan borudan gaz sızıntısı oldu.

Bölgeye doğal gaz şirketi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan doğal gaz nedeniyle çevredekiler uzaklaştırıldı.

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) gerçekleştirilen bir çalışma sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucunda gaz sızıntısı yaşandı.

Ekiplerce doğal gaz akışının kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Doğal Gaz Borusu
Kartepe

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