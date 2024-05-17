Arslanbey OSB’de Kazı Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Patladı

OSB’deki 2. Cadde’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin kazı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.
Parçalanan borudan gaz sızıntısı oldu.
Bölgeye doğal gaz şirketi, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafa yayılan doğal gaz nedeniyle çevredekiler uzaklaştırıldı.
Ekiplerce doğal gaz akışının kesilmesinin ardından onarım çalışması başlatıldı.
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