Kocaeli’de “Karfest 2025” başladı haberi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Kartepe Kış Festivali (Karfest 2025) başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Belediyesi, Kartepe Turizm Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Kartepe Görmeden Gitme Platformu ve Kavibu Derneği işbirliğiyle Kuzuyayla'da düzenlenen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocali Büyükşehir Belediyesinin Kuzuyayla Kızak Pisti Projesi'nin 1. etabının da hizmete alındığı festivalde, katılımcılar karın keyfini çıkardı.

Katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kar yürüyüşü, kar motoruyla safari, kardan adam yarışması, kartopu yarışması, kar voleybolu gibi etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesi ekiplerince misafirlere sucuk ekmek, ayran, patlamış mısır, salep ve çay ikram edildi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, büyük emeklerle yapılan Kızak Pisti projesinin birçok teknolojik gelişmenin ilerisinde olduğunu söyledi.

Bölgenin ileride cazibe merkezi olmasını amaçladıklarını belirten Büyükakın, ayrıca bölgeye 17 kızıl geyiğin salındığını, gelecek sezon bu sayının 40’a çıkarılacağını kaydetti.

Programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da katıldı.