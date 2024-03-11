Kocaeli’de Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Hürriyet Mahallesi’nde S.A. yönetimindeki 42 ADB 322 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen sürücüye, para cezası kesildiği öğrenildi.
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