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Kocaeli’de Test Sürüşü Yapılan Teleferiğin Açılışı İçin Gün Sayılıyor

Kocaeli'de İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferiğin, 25 Mart'ta hizmete alınması planlanıyor.

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Derbent istasyonunda düzenlenen test sürüşünde konuşan Vali Seddar Yavuz, uzun yıllar hayal edilip gerçekleştirilemeyen bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bilim, sanayi ve inovasyon kenti” denilen Kocaeli’nin artık kültür ve turizm şehri olarak da tanımlanması gerektiğini belirten Yavuz, projenin kentin turizmine değer katacağını kaydetti.

“Bayramın Sonuna Kadar Ücret Talep Edilmeyecek”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da projenin önemine değinerek, Kuzuyayla ve Kartepe’nin turizm açısından çok değerli olduğunu anlattı.

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Kocaeli'de İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferiğin, 25 Mart'ta hizmete alınması planlanıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Büyükakın, “Bugün bir sürüş yapacağız, ilk sürüş. Bu bir açılış değil, açılışı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızla yapacağız. Hala ince işlerde eksiklikler var. Onların tamamlanmasının ardından 25 Mart’ta halkın kullanımına açılacak. 25’inde başladıktan sonra da bayramın sonuna kadar ücret talep edilmeyecek 15 Nisan’a kadar.” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yavuz, Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Saadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve basın mensuplarının katılımıyla test sürüşü gerçekleştirildi.

Kentin “yarım asırlık hayali” olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye’de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında hayata geçirildi.

İki istasyonun yer aldığı teleferik projesinde, 10’ar kişilik 73 kabin hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.

Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik, yeşil ile mavinin tonlarıyla iç içe yolculuk imkanı sunarak, kentin turizm potansiyeline katkıda bulunacak.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kartepe
Teleferik

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