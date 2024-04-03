Trafik Kazası Sonrası Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Önceki gün İnönü Mahallesi’nde işçi servisi sürücüsü Volkan D. ile kardeşi Alkan D’nin trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan H.M, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
1 Nisan’da İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında çıkan kavgada Volkan D. ile kardeşi Alkan D. tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanmış, otomobil sürücüsü H.M. olay yerinden kaçmıştı.
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