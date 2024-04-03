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Trafik Kazası Sonrası Çıkan Silahlı Kavgada 2 Kardeşi Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Önceki gün İnönü Mahallesi’nde işçi servisi sürücüsü Volkan D. ile kardeşi Alkan D’nin trafik kazası sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan H.M, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

1 Nisan’da İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde seyreden 41 P 3990 plakalı işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler arasında çıkan kavgada Volkan D. ile kardeşi Alkan D. tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralanmış, otomobil sürücüsü H.M. olay yerinden kaçmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Trafik Kazası

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