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Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

KOCAELİ/KARABÜK/BOLU/DÜZCE (AA) - Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

KOCAELİ/KARABÜK/BOLU/Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda dün akşam etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için 440 personel ile 235 araç ve iş makinesiyle hem şehir merkezinde hem de ilçelerde teyakkuzda bekliyor.

Karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı konusunda uyararak, araçlarda lastik kontrolü yapıyor.

Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği belirtilerek, soğuk ve yağışlı hava dalgasının 1 hafta etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı Valiliğin yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi ile Gerede Arkut Dağı'nda da kar etkili oldu.

Yedigöller ve Abant Gölü milli parklarının yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda ise kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağışı görüldü.

Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar

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