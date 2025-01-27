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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada oluşturulan sahte görsellerle evcil hayvan sahiplendirme adı altında vatandaşlardan kargo bedeli veya seyahat sigorta bedelleri alıp, şebekenin hesapçılarına transfer ederek dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, incelemede birçok kişinin dolandırıldığı ve şüphelilerin hesaplarına 110 milyon 255 bin 279 lira para giriş-çıkışı olduğunu tespit etti.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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