SON DAKİKA
Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi
Sındırgı’da sis etkili oldu haberi
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi
Castrol, MG ile Türkiye’de işbirliğine imza attı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Bursa’da barınaktan kaçan bozayı bulundu haberi
Sındırgı’da sis etkili oldu haberi
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi
Toyota Corolla Hatchback Hybrid, “Yılın Aile Otomobili” ödülünü kazandı haberi
Castrol, MG ile Türkiye’de işbirliğine imza attı haberi
Balıkesir’de asayiş uygulamasında aranan 11 kişi yakalandı haberi
İstanbul’da kaymakamlar AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Bilecik Valisi Aygöl, gazi Ahmet Yavuz’u ziyaret etti haberi
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
Sultanbeyli’de bir binanın çatı katında çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda ruhsatsız olan 5 tabanca ve 2 av tüfeğinin yanı sıra 500 tabanca fişeği ve 6 kesici alet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri salıverildi.

İlgili Haberler

Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 13:56

Gazeteci Uğur Mumcu, Ayvalık’ta anıldı haberi

Terzialan’da doğal gaz çalışmaları başladı haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 13:36

Terzialan’da doğal gaz çalışmaları başladı haberi

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne’de anıldı haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 13:28

Gazeteci yazar Uğur Mumcu Edirne’de anıldı haberi

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezinden boğmaca hastalığına ilişkin değerlendirme haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 13:08

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezinden boğmaca hastalığına ilişkin değerlendirme haberi

Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 13:04

Balıkesir’de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü haberi

Sabancı Holding’den sürdürülebilirliğin yeni bir ekonomi olarak görülmesi yönünde çağrı haberi
Yerel
24 Ocak 2025, 12:36

Sabancı Holding’den sürdürülebilirliğin yeni bir ekonomi olarak görülmesi yönünde çağrı haberi

Marmara Denizi için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi haberi Marmara Denizi için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi haberi Şampiyonlar Ligi’ne katılacak Türk golbol takımı BUGES, üst sıraları hedefliyor haberi Şampiyonlar Ligi’ne katılacak Türk golbol takımı BUGES, üst sıraları hedefliyor haberi