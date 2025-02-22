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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor haberi
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi
Sakarya’da tıbbi cihazların bakım ve onarımı özel ekibe emanet haberi
Yapı Kredi Leasing’den 50 milyon avroluk sürdürülebilir finansman anlaşması haberi
İstanbul Boğazı’nda bir grup insan karlı havada denize girdi haberi
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Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangın yerinde inceleme yaptı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bölgeye giden Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli Valisi Aktaş, metan gazı yangınına ilişkin incelemede bulundu haberi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında çıkan metan gazı yangın yerinde inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün bölgeye giden Aktaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı, uygulanan tedbirleri yerinde gördü.

Aktaş, olay yerinde 24 saat esasına göre önlem alan AFAD, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İZGAZ ekipleri, Kartepe Belediyesi zabıtaları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Olay yerindeki ekiplerle işbirliği içerisinde olan İyilik İle Yaşayanlar Derneğini de ziyaret eden Aktaş, dernek başkanı ve Arama Kurtarma Ekip Lideri Oğuz Işık'tan dernek çalışmaları hakkında bilgi alarak, metan gazı yangınında nöbet tutan ekiplere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

İncelemeler sırasında Vali Aktaş'a, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan eşlik etti.

Öte yandan Dumlupınar Mahallesi'nde 17 Şubat'ta sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkıp yanmaya başlaması ve alevlerin halen devam etmesi sebebiyle AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, “Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir.” ifadesine yer verilmişti.

AFAD ve TÜBİTAK ekipleri de sızan gazdan numune almıştı.

Ekip
Gaz

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