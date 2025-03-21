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Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi
Kırklareli’nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı haberi
Kırklareli’nde fidanlar, down sendromlular için dikildi haberi
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Çanakkale’de jandarma asayiş bot timi göreve başladı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
Edirne’de 68 kaçak yapı kaldırıldı haberi
Balıkesir’de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 sanık hakim karşısında haberi
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Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.Kocaeli'de Orman Bölge Müdürlüğünün "Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı" temasıyla düzenlediği etkinlikte, İzmit'teki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli ve Sakarya’da fidanlar toprakla buluşturuldu haberi

KOCAELİ/ Kocaeli ve Sakarya'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Kocaeli'de Orman Bölge Müdürlüğünün “Doğanın Lezzeti Ormanda Saklı” temasıyla düzenlediği etkinlikte, İzmit'teki Gökçeören Üçgaziler Mahallesi'nde 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali İlhami Aktaş, etkinliğin, öğrencilere ve gençlere ağaç sevgisini ve ormancılık bilincini aşılamak üzere örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 2 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile olduklarını dile getiren Aktaş, etkinlikle öğrencilere hem unutulmaz anı yaşatıldığını hem de orman ve ağaç sevgisi aşılandığını ifade etti.

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

– Sakarya

Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğünce, Kaynarca ilçesi Sabırlı Mahallesi Orman Sahası'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mustafa Kutlu, Kaymakam Selim Çomaklı, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde defne, servi, fıstık çamı, kocayemiş, kızılcık, sedir, kartopu, ateş dikeni, kızılçam ve çınar olmak üzere 4 bin 450 fidan dikildi.

Etkinlik kapsamında ayrıca 3 bin 500 fidan dağıtıldı.

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