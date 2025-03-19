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GÜNCELLEME – Bursa’da kız öğrenci yurdunun elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
AGD’den İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto haberi
Fatih’te İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto edildi haberi
Bursa’da trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi haberi
Bilecik’te “Gazze’ye destek konvoyu” oluşturuldu haberi
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Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde Bayram Zunluoğlu'nun (26) evinin önü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde Bayram Zunluoğlu'nun (26) evinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin C.Y, Y.A. ve H.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mimar Sinan Mahallesi 25. Sokak'ta 16 Mart'ta Bayram Zunluoğlu, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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