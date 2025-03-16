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Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi haberi
Sanatçı Haldun Dormen, sevenleriyle imza gününde bir araya geldi haberi
Balıkesir’de asırlık “gezek” geleneği iftar sofralarında yaşatılıyor haberi
Bakırköy’deki yol çalışması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor haberi
Çanakkale Boğazı’nda arızalanan tanker güvenli bölgeye demirletildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen çocuk kurtarıldı haberi
Çanakkale’de köy camisinin tarihi halılarını çalan 2 zanlı tutuklandı haberi
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Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda, "dolandırıcılık", "vergi usul kanununa mu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, “dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün hapis ile 5 bin 900 lira adli para cezası bulunan M.T. (57) düzenlenen operasyonla Gebze'de yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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