Kocaeli’de, 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı haberi

Kocaeli'de, hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, “dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından hakkında 17 yıl 8 ay 30 gün hapis ile 5 bin 900 lira adli para cezası bulunan M.T. (57) düzenlenen operasyonla Gebze'de yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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