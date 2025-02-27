Kocaeli’de “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” paneli düzenlendi haberi

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) gençlik kulüpleri tarafından, 28 Şubat sürecinin toplumsal etkilerinin ele alındığı “28 Şubat: 28 Yılın Ardından” başlıklı panel düzenlendi.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panel Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, panelin açılışında yaptığı konuşmada, gençlere tarihi ve kahramanlıkları anlatmak istediklerini fakat 28 Şubat süreci gibi olayları da onlara unutturmamak ve hatırlatmak amacıyla bu tarz programların yapılması gerektiğini belirtti.

Aktaş, 28 Şubat sürecinin hiçbir hukuk normuna uygun olmayan, insan hakları evrensel değerleriyle bağdaşmayan, inanç hürriyetini yok sayan, milletini devletiyle ve kurumlarıyla küstüren bir süreç olduğunu ifade ederek, “Bu süreç tek bir gün ve tek bir yıl değildi. Uzun bir süre insanlar namazından günlük yaşantısına, okulundan mesleğine kadar hiçbir anayasada yazmayacak zorlamalarla karşılaştılar. Milletimize birçok zorluk dayatıldı ama büyük milletimiz bunun da altından kalktı.” dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de panelin geçmişten ders çıkartarak, demokrasiyi ve toplumsal barışı güçlendirecek önemli bir adım olacağına inandığını, panel konuşmacılarının süreci farklı yönleriyle ele alarak toplumsal hafızanın şekillenmesine katkıda bulunacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş de aynı süreçten geçen ablasının yaşadıklarını anlatarak, “28 Şubat, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve milletimizin iradesiyle tarihe gömülmüştür. Bir daha bunun gibi karanlık günlerin yaşanmaması için de bu tarz programlar yapılmalı ve genç kardeşlerimize aktarılmalıdır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Kadın ve Demokrasi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve yönetmen Nurdan Albamya'nın konuşmacı olarak yer aldığı panele geçildi.

Vali Yiğitbaşı, 28 Şubat'ı, sadece birkaç yıl içinde oluşan atmosfer ve medyanın hazırladığı süreç olarak düşünmemek gerektiğini, çok partili dönemden sonra modernleşme tecrübesi gereği sürekli dini hassasiyeti olan kitleyi makbul vatandaş saymayan bir yaklaşım görüldüğünü ifade etti.

Kendisinin, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olduğunu hatırlatan Yiğitbaşı, “Daha 3 yıl önce bu ünvanı alan birisi oldum. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde atanan kadın valimizin ardından nedense 20 yıl hiç kadın vali atanmamış. Sayın Cumhurbaşkanı'mız döneminde 9 kadın vali daha atanıyor. Kadınları yönetici yapan, kadınları bir ilin en üst düzey mülki idare amiri yapabilecek bir ufka ve vizyona sahip.” diye konuştu.

Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “Hak verilmez alınır. Kendimiz bu mücadeleyi vermek zorundayız, işte 28 Şubat'ta da kadınlar bu mücadeleyi yaptılar.” diyerek, sadece kadınların değil, başörtülü eşleri olan ordu mensubu erkeklerin de o dönem istifa ettirildiğini söyledi.

28 Şubat'ın bir tarih değil, zihniyet meselesi olduğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, “28 Şubat geçmiş olabilir ama halen o dönemin zihniyetine sahip insanlar maalesef mevcut. Hangi hakkınıza bir saldırı varsa kesinlikle mücadele edeceksiniz. Sizler çok iyi niyetli olabilirsiniz ama karşınızdaki öyle olmayabilir. Herkesi kötü bilmeyelim ama akıllı olup, kendi haklarımızın farkında olup hiçbir hakkımızı kimseye yedirmemek zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gümrükçüoğlu, 28 Şubat sürecinde kendi başından geçen olayları ve gözlemlerini de öğrencilerle paylaştı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, 28 Şubat sürecinin hukuki sonuçlarını ele aldı, yönetmen Albamya da “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” isimli tiyatro oyunundan bahsetti.

Panel, çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.