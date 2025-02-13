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Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi
Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Balıkesir’de kereste deposunda çıkan yangın hasara neden oldu haberi
BBDSO’dan “Sevgililer Günü” konseri haberi
İstanbul’daki terör soruşturmasında 10 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de sürücüsü direksiyon başında fenalaşan otobüsü yolcunun durdurması kamerada haberi
Edirne’de cip ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı haberi
Şişli’de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa ve çevre illerde Berat Kandili dualarla idrak edildi haberi
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Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki bulunduğu belirlenen 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 300 adet 1 litrelik ve 5 adet 3 litrelik sahte viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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