Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda 315 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki bulunduğu belirlenen 2 araçta arama yaptı.

Aramada, 300 adet 1 litrelik ve 5 adet 3 litrelik sahte viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.