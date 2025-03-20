Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen eğitimin final etabı öğretmenlere yönelik verilen eğitimle tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM) tarafından 1 ay önce ilçede lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik başlatılan çalışmalarda afet bilincinin oluşması için eğitimler verilmeye başlandı.

Eğitim kapsamında 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye'de afet denildiği zaman akla ilk olarak depremin geldiğini vurguladı.

Farkındalık eğitimi ve diğer yapılması gerekenler konusunda çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“İlçemizde olmayan ÇAK-TİM'i kurduk. Ekibimiz Adıyaman'da çok önemli çalışmalara imza attı. Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de eğitimlerle farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirterek,”Liselerimizin tamamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Geçen hafta ortaokul öğretmenlerimize ve bu hafta da ilkokul öğretmenlerimize eğitim vererek farkındalık düzeyini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize buradaki eğitimleri aktararak süreci başlatalım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.