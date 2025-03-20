SON DAKİKA
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi
Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi
Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi
ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
Esenyurt Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası, haziran ayında açılacak haberi
Tekirdağ’da “+1 Farkla Hayatı Paylaşmak” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi
Sultangazi Belediyesi Bulgaristan’da iftar sofrası kurdu haberi
Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ciğerci ilkokul öğrencileriyle buluştu haberi
İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi
Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi
Down sendromlu Ceyda’nın doktor olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu haberi
ABB Başkanı Yavaş, gözaltına alınan İBB Başkanı İmamoğlu’nun evini ziyaret etti haberi
Hava kirliliğinin dünya genelinde yılda 7 milyon insanın ölümüne neden olduğu belirtildi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi

Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen "Afet Farkındalık Eğitimi" aldı.Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen “Afet Farkındalık Eğitimi” aldı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlenen eğitimin final etabı öğretmenlere yönelik verilen eğitimle tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM) tarafından 1 ay önce ilçede lise öğrencileri ve öğretmenlere yönelik başlatılan çalışmalarda afet bilincinin oluşması için eğitimler verilmeye başlandı.

Eğitim kapsamında 7 bin 500 öğrenci ile 2 bin 220 öğretmen eğitim aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkiye'de afet denildiği zaman akla ilk olarak depremin geldiğini vurguladı.

Farkındalık eğitimi ve diğer yapılması gerekenler konusunda çalışmaları gerçekleştirdiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

“İlçemizde olmayan ÇAK-TİM'i kurduk. Ekibimiz Adıyaman'da çok önemli çalışmalara imza attı. Afete hazırlık ve afet süreçlerinin yönetilmesi kapsamında afet bilincinin oluşturulması çok önemli. Bir aydır tüm liselerimizdeki öğrencilerimize farkındalık eğitimi gerçekleştirdik. Olası afetlere karşı hazırlıklarımızı sürdürecek ve toplumumuzun bilinçlenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir de eğitimlerle farkındalık düzeyini artırmayı hedeflediklerini belirterek,”Liselerimizin tamamında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitim verdik. Geçen hafta ortaokul öğretmenlerimize ve bu hafta da ilkokul öğretmenlerimize eğitim vererek farkındalık düzeyini artırmak istiyoruz. Öğrencilerimize ve velilerimize buradaki eğitimleri aktararak süreci başlatalım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi
Yerel
20 Mart 2025, 13:04

DOSYA HABER/YEDİ İKLİM DÖRT KÖŞEDE TÜRKÇENİN SERÜVENİ – Yazar Suavi Kemal Yazgıç, Oğuz Atay’ın edebi ve entelektüel mirasını değerlendirdi: haberi

İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:54

İklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetler suyun varlığını tehdit ediyor haberi

Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:50

Yalova’da iş yerinden yapılan bileklik ve saat hırsızlığı kameralarca kaydedildi haberi

Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:44

Medeniyet Okumaları Projesi’ne özel iftar programı düzenlendi haberi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:40

Çanakkale Boğazı’ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi haberi

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi
Yerel
20 Mart 2025, 12:40

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı’nın hedefi Avrupa şampiyonluğu haberi

Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi Piyanist Tuluyhan Uğurlu, Kocaeli’de konser verdi haberi İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan’dan ABD’ye hazır giyim ihracatının 10 kat artabileceği değerlendirmesi: haberi İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan’dan ABD’ye hazır giyim ihracatının 10 kat artabileceği değerlendirmesi: haberi