SON DAKİKA
Anadolu’nun giysi kültürünü tasarladığı bez bebeklerle yansıtıyor haberi
Beşiktaş, Twente maçına hazır haberi
Atakey, “Kaplamalı Soğan Halkası” ve “Peynir Çubuğu” üretimine başladı haberi
Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nı ziyaret etti haberi
Kocaeli’de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti haberi
Daikin, VEM İlaç Fabrikası’nın iklimlendirme çözüm ortağı oldu haberi
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Anadolu’nun giysi kültürünü tasarladığı bez bebeklerle yansıtıyor haberi
Beşiktaş, Twente maçına hazır haberi
Atakey, “Kaplamalı Soğan Halkası” ve “Peynir Çubuğu” üretimine başladı haberi
Edirne Valisi Sezer, Musabeyli Korusu Mesire Alanı’nı ziyaret etti haberi
Kocaeli’de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin üzerinden 102 yıl geçti haberi
Daikin, VEM İlaç Fabrikası’nın iklimlendirme çözüm ortağı oldu haberi
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı haberi
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli’de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 4. katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personelince yangın söndürüldü.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın hasara yol açtı.

İlgili Haberler

“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi
Yerel
29 Ocak 2025, 10:01

“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor haberi

Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi
Yerel
29 Ocak 2025, 09:56

Gelibolu Belediyesinin “E-Ruhsat Projesi” tanıtıldı haberi

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
29 Ocak 2025, 03:20

Bursa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Yerel
29 Ocak 2025, 02:00

Kocaeli’de motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi
Yerel
29 Ocak 2025, 01:52

Kağıthane’de kontrolden çıkan hafriyat kamyonu beton bariyerlerde asılı kaldı haberi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi
Yerel
28 Ocak 2025, 21:48

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 32. Sinerji Toplantısı’nda konuştu: haberi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, BTSO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuştu: haberi Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi Ataşehir’de virajı alamayan damacana su yüklü kamyon devrildi haberi