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Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri ...