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Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi
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Vali Sezer ile Belediye Başkanı Akın, Edirnespor’a destek için 500 bin liraya forma satın aldı haberi
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Sakarya’da ateş açılan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı haberi
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Sakarya’da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı haberi
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Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kadın, eşini tabancayla öldürdü.

Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde F.A, henüz bilinmeyen nedenle kocası S.A'ya (43) tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından S.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Gebze Şubesi morguna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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