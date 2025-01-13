Kocaeli’de Cedit Mahallesi’nde kentsel dönüşüm alanı genişliyor

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'de “riskli alan” ilan edilen Cedit Mahallesi'nde mutabakat sağlanan alanın dışında kalan 0,35 hektarlık kısımda yeni kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya nazaran, mahalle hudutlarındaki “rezerv yapı alanı” ve “riskli alanda” uygulama bütünlüğü gözetilerek çalışma yürütüldü.

Mevcut alanın dışında kalan 0,35 hektarlık bölge de Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca “rezerv yapı alanı” olarak belirlendi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından uzlaşma görüşmelerine başlandı. “Rezerv yapı alanı” sonundaki, ruhsat üzere dokümanları bulunmayan gecekonduların kentsel dönüşüm projesi kapsamında mevcut yapısı ve yeri karşılığında yeni konut karşılığı belirleme ya da bedelini ödeme çalışmaları sürdürülüyor.

Yüzde 45'i tamamlanan uzlaşma görüşmelerinin kısa müddette bitirilmesi planlanıyor.

Bu ortada uzlaşma sağlanan hak sahiplerinin tahliye süreçleri tamamlandı. Takımlar, 2 bina ve etrafındaki müştemilatın yıkımını gerçekleştirdi.