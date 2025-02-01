Paylaş

Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) ile eski eşi Tuğba H. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyen ol...