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Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi
Bursa’da AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı haberi
Tekirdağ’da 365 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Trakya Üniversitesinde “tıpta profesyonellik” eğitimi düzenlendi haberi
İstanbul’da TÜGVA Genç Yönetici Okulu 2025 Zirve Programı açıldı haberi
Abdi İpekçi vefatının 46. yılında anıldı haberi
Balıkesirli “davulcu Ahmet” son yolculuğuna uğurlandı haberi
Tekirdağ’da vatandaşlara 1 ton mıhlama dağıtıldı haberi
Edirne’de asayiş haberi
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Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) ile eski eşi Tuğba H. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Büyüyen ol...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı haberi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde Tuncay A. (37) ile eski eşi Tuğba H. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında Tuncay A, bıçakla Tuğba H'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık personelince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Tuncay A, daha sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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