Kocaeli’de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı evin çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmangazi Mahallesi Farabi Sokak'ta 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı.
İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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