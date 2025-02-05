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Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar...