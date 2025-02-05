Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.
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