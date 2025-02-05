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Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi
Sakarya’da depozito iade otomatları üretiliyor haberi
Yalova’da 2 anaokulu düzenlenen törenle açıldı haberi
Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi
Sakarya’da 350 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi haberi
Ümraniye Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da trafik güvenliği konusunda farkındalık için minibüslerin camları afişle kaplandı haberi
Sakarya’da gübre dağıtım firmaları denetlendi haberi
Tekirdağ’da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı haberi
Borsa İstanbul’da gong Birleşim Grup Enerji için çaldı haberi
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Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de fabrikada çıkan yangın söndürüldü haberi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yalıtım malzemeleri imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şekerpınar Mahallesi Dila Sokak'ta faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

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