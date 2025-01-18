SON DAKİKA
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Bursa’da “Gazze’den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı” paneli düzenlendi
İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bursa’da istiflenen kerestelerin üzerinden düşen kişi yaralandı
Beyoğlu’nda üç gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Bursa’da “Gazze’den Küresel Vicdana: İnsanlığın ve Uluslararası Hukukun Sınavı” paneli düzenlendi
İletişim Başkanı Altun, “TRT World Citizen Ödülleri” töreninde konuştu:
Galata Kulesi ”Serviks Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında yeşile büründü
Kocaeli’de akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi

Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde yaşanan sızıntı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bertaraf edildi.

Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisindeki azot protoksit üretim kazanında gaz sızıntısı oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutulan kazandaki gaz bertaraf edildi.

İlgili Haberler

Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yerel
17 Ocak 2025, 21:24

Bursa’da 4 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Yerel
17 Ocak 2025, 21:20

Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:
Yerel
17 Ocak 2025, 20:08

Eski AA Genel Müdürü Öztürk, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasında favorilerini seçti:

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:
Yerel
17 Ocak 2025, 19:52

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul’daki olağanüstü MYK toplantısının ardından konuştu:

Beykoz’da bir kişi yaşadığı otomobilde cansız halde bulundu
Yerel
17 Ocak 2025, 19:36

Beykoz’da bir kişi yaşadığı otomobilde cansız halde bulundu

Büyük Çamlıca Camisi’nde 4-6 yaş grubu öğrenciler karnelerini aldı
Yerel
17 Ocak 2025, 19:24

Büyük Çamlıca Camisi’nde 4-6 yaş grubu öğrenciler karnelerini aldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Altın Çağ” tiyatro oyununun gösterimine katıldı: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Altın Çağ” tiyatro oyununun gösterimine katıldı: Bursa’da Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı Bursa’da Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı