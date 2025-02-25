Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 gümrük kaçağı emtia ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 zanlı hakkında, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
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