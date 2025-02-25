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Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında durdurulan araçta, 2 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ve 3 gümrük...