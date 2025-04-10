Kocaeli’de hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Orhangazi Mahallesi Çerkeşli köyü istikametindeki yolda, Kazım T'nin kullandığı 41 AUR 632 plakalı motosiklet ile Özgür Y. yönetimindeki 34 KV 4969 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Erdinç Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle güzergahta bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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