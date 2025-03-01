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Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
AK Parti’li Yağcı’nın vefat eden babası Bilecik’te son yolculuğuna uğurlandı haberi
Gelibolu’da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi haberi
Edirne’de Bulgaristan’ın bahar geleneği olan “marteniçka” bilekliği dağıtıldı haberi
İstanbul’da “1-7 Mart Yeşilay Haftası”nın tanıtım toplantısı yapıldı haberi
Edirne’de “tekne orucu” etkinliği düzenlendi haberi
Kocaeli’de “Üsküdar Vapuru” faciasında hayatını kaybedenler anıldı haberi
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Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde H.D. idaresind...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.

Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kadın ile 3 sağlık personeli, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Öte yandan hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 5 aylık hamile kadın, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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