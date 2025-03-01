Kocaeli’de hamile kadını taşıyan ambulansın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hamile kadını hastaneye götüren ambulans ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı.
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans ile M.N.K yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki kadın ile 3 sağlık personeli, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Öte yandan hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 5 aylık hamile kadın, başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi
“İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali” 20 Mart’ta başlayacak haberi
Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi