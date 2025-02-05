Kocaeli’de “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu haberi

Kocaeli'de olası afetlerde gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik “Hızır 41-Afet Mutfağı” kuruldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince olası afet durumunda hem kente hem de çevre illere yardım yapılabilmesi amacıyla Başiskele'de 5 bin 300 metrekaresi kapalı 10 bin 350 metrekare alanda kurulan tesiste, günlük 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişilik 3 çeşit yemek, 22 bin ekmek üretimi gerçekleştirilebiliyor.

Vali İlhami Aktaş, tesisin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, tesisin hem sosyal belediyecilik hem de olası afetlere hızlı müdahale ve kapasite bakımından değerli olduğunu söyledi.

Tesisin kurulmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunanAktaş, tesisin diğer belediyelere de örnek olmasını temenni etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da olası afetler öncesinde hazırlık yapmak gerektiğini vurgulayarak, afet öncesi, afet anı ile afet sonrası yönetiminin öneminden bahsetti.

Bu aşamaları başarılı şekilde yönetmek için doğru ve fonksiyonel mekanizma kurulması gerektiğine dikkati çeken Büyükakın, her an hazır ve mobilize olabilen ekip oluşturduklarını kaydetti.

Büyükakın, böylece afet durumunda bu ekibin hızla devreye girebileceğini aktararak, Hızır 41-Afet Mutfağı'nın, olası afet anında önemli işler yapacağını anlattı.

Kocaeli Fırıncılar Odası ile yürütülen işbirliğiyle burada günde 22 bin ekmek üretileceğini dile getiren Büyükakın, bu kapasiteyle de halk ekmek büfe sayısının artırılacağını söyledi.

Büyükakın, şehir olarak olası afetlere karşı her zaman hazırlıklı olacaklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

“Burayı afet müdahale üssü gibi tasarlamak en akıllıca çözümdü ve tasarımı tamamen bu kurguyla yapıldı. Burası Türkiye'nin bu manada emsalleriyle kıyaslandığında en büyük afet üssü, Türkiye'nin en büyük afet mutfağı. Burada günde 150 bin kişiye hizmet edecek, çorba verecek, günde 20 bin kişiye 3 öğün yemek çıkaracak sistem kurulu. Normal zamanlarda burası bizim düğün salonlarımızda, restoranlarımızda, sosyal tesislerimizde ihtiyaç duyulan tüm ürünleri hazırlayacak merkez olmakla birlikte afet zamanında yine alanın yetkin uzmanlarınca yönetilebilecek hizmetin de üssü olacak.”