Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
İstiklal Caddesi 530 Sokak'ta akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin de karıştığı tartışma, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan bulunmazken, polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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