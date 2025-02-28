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Kocaeli’de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi gözaltına alındı.İstiklal Caddesi 530 Sokak'ta akraba iki ailenin çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Aile bireylerinin de karıştığı tartı...