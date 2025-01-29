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Kocaeli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi
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“17. Uluslararası 360 Dereceden Aşk Festivali”, 1 Şubat’ta başlayacak haberi
Müsilaj deniz çayırı ve pinaları olumsuz etkiliyor haberi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları İstanbul’da panele katıldı haberi
Kocaelispor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kadın, kocasını tabancayla öldürdü haberi
Corendon Football Center, takımlara ve turnuvalara kapılarını açtı haberi
Bursa’da bir evi kundakladıktan sonra polise direnen baba tutuklandı haberi
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Kocaeli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Nenehatun Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda her iki grubun karşılıklı ateş açması sonucu G.K. ve S.İ. ile çatışmanın ortasında kalan, caddede tütüncü dükkanı işleten fiziksel engelli Metin Hacıoğlu (40) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hacıoğlu, kurtarılamadı.

Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan bulurken, kurşunlardan birinin çevredeki bir apartmanın camına isabet ettiği belirlendi.

Ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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