SON DAKİKA
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
İstanbul’da “Depreme dayanıklı iç mekanlar” bilgilendirme çalışması haberi
Sancaktepe’de otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücüye 13 bin 420 lira ceza haberi
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi
Bursa’da Longoz ormanlarında su içen domuz yavruları fotokapanla görüntülendi haberi
Kocaeli ve Düzce’de 6 Şubat depremleri anma programı yapıldı haberi
Bartın, Zonguldak ve Sakarya’da kardan kapanan 160 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı haberi
Edirne İl Genel Meclisinde “Asrın felaketi”nde hayatını kaybedenler anıldı haberi
Çanakkale’de depremde hayatını kaybedenleri anmak için “sessiz sürüş” gerçekleştirildi haberi
Atatürk’ün Balıkesir’e gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı haberi
Çan’da inşası devam eden okullar incelendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Ci...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Cicilli mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İlgili Haberler

Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:14

Gelibolu’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlen için fidan dikildi haberi

Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:11

Edirne’de deprem paneli düzenlendi haberi

Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:04

Eyüp Sultan Camii’nde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu haberi

Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:04

Tekirdağ’da tapulu arazisi olduğunu iddia eden kişi sokak girişini bariyerle kapattı haberi

Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 16:00

Çanakkale’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler programla anıldı haberi

İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi
Yerel
6 Şubat 2025, 15:54

İBB kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar’da yüksek riskli binayı yıktı haberi

Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi Dereköy Sınır Kapısı’ndan giriş yapacak yabancı plakalı araçlar dezenfekte edilecek haberi Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi Yeryüzü Doktorlarından Hatay’daki konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği haberi