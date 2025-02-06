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Kocaeli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.K.D. yönetimindeki 41 AOD 253 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 RNS 26 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra istikameti Ci...