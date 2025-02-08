Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi

Kocaeli’de bir kadın eşini tabancayla öldürdü haberi

Sakarya’da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi haberi

Vali Sezer ile Belediye Başkanı Akın, Edirnespor’a destek için 500 bin liraya forma satın aldı haberi