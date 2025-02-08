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Sakarya’da vatandaşların karda palet ve araç lastiğiyle kayması cep telefonuyla kaydedildi haberi
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Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.Servetiye Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan A.P. ve E.B, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kar nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Servetiye Mahallesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan A.P. ve E.B, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye UMKE, AFAD, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, A.P. ve E.B'yi bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.P. ve E.B. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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