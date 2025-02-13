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Koçtaş kombi bakımıyla ilgili ipuçları paylaştı haberi
Kocaeli’de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu haberi
Çanakkale’de Sevgililer Günü için tasarım pazarı kuruldu haberi
Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu açıldı haberi
Çamlıca Kulesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı haberi
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi
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Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi
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Kocaeli’de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu haberi

- 2 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda toprağa gömülü bulundu haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi, ormanda toprağa gömülü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesindeki bir fabrikada çalışan Murat Y'den (49) 5 Şubat'tan beri haber alamayan eşi ve kızının ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu Murat Y'nin cesedi, dün ilçedeki ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu.

Murat Y'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheliler R.G. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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