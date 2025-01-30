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“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi
Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi
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Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile Haydar Ö. idaresindeki 34 CJE 685 plakalı haf...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 JAA 718 plakalı jandarma otoyol trafik aracı ile Haydar Ö. idaresindeki 34 CJE 685 plakalı hafif ticari araç, İstasyon Mahallesi Eskihisar feribot kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada jandarma aracında yolcu olarak bulunan 1 personel yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı jandarma personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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