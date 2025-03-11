Kocaeli’de kendisini tabancayla kazara vuran kadın hastaneye kaldırıldı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Terzibayırı Mahallesi'nde ikamet eden S.S, evindeyken elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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