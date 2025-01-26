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Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi
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Ayasofya-i Kebir Camii’nde Miraç Kandili programı düzenlendi haberi
“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi
Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi
Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
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Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de komşular arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı haberi

KOCAELI (AA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan, sopaların da kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Köşklü Çeşme Mahallesi 502/2 Sokak'ta komşular arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, A.D, M.Y, N.Y, D.Y, L.K. ve Y.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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