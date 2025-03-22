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Emine Erdoğan’dan “Dünya Su Günü” programında “su seferberliği” çağrısı: haberi
Sakarya’da bahçesindeki metruk yapının yıkılan duvarının altında kalan kişi öldü haberi
Doğa Koleji, ortaokullar voleybolda Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında firari Elif Güven gözaltına alındı haberi
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ’da ziyaretlerde bulundu haberi
Bilecik’te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da Karsak Deresi’ne ilişkin açıklama haberi
Bursa’da uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü haberi
Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü haberi
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Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.T...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de komşular arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Barış Mahallesi 1819/1 Sokak'taki apartmanda komşular arasında ortak alan kullanımından kaynaklandığı belirtilen tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf B. (39) silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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