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Kocaeli’de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü haberi
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Kocaeli’de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de kulübesinde yaralı bulunan kişi hastanede öldü haberi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde baltayla yaralandığı belirlenen kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Suadiye Mahallesi orman yolu mevkisinde, kulübesi önünde motosikletini gören bir yakını İsa T'yi (35) ziyaret etti.

İsa T'yi kulübede kanlar içinde gören kişi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Baltayla başına darbe aldığı belirlenen İsa T, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruştuma başlatan jandarma ekiplerinin, 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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