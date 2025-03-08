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Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğ...