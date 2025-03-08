Kocaeli’de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi haberi

Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.
Derince'deki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uyguladı, 1230 liraya el koydu.
Kumar oynattığı tespit edilen O.Ç. hakkında ise adli işlem yapıldı.
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